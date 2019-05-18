﻿別了大師 貝聿銘辭世 經典建築不朽

美籍華裔建築大師貝聿銘，周四在美國紐約曼克頓一間醫院離世，享年一百零二歲。貝聿銘作品遍佈全球，包括巴黎羅浮宮的玻璃金字塔、香港中銀大廈等。環境局局長黃錦星、香港建築師學會前會長陳沐文，以及台灣文化部均發文弔唁。



貝聿銘擅長利用三角幾何糅合玻璃結構建築，以增加光線和空間感，設計有如藝術品的建築物，八三年榮獲有「建築界諾貝爾獎」美譽的普立茲克建築獎，業界稱他為「現代建築最後大師」。



貝聿銘一九一七年生於廣州，童年時曾在香港居住。一九三五年他負笈美國攻讀建築學，於麻省理工學院取得學士學位，後於哈佛大學取得建築碩士學位。畢業後他到紐約發展商Webb and Knapp工作，直到一九五五年自立門戶，並逐步轉向公共建築，六四年擊敗眾多強勁對手，取得甘迺迪圖書館設計權，在國際打響名堂。



融合現代傳統



貝聿銘在亞洲的第一個作品是台灣東海大學路思義教堂，榮獲二十世紀全球十大優美建築殊榮。台灣文化部昨發文，懷念一代建築大師，並感謝他對建築文化作出的貢獻。



中國銀行於八二年委託貝聿銘設計新總部大樓，其尖角形似刀鋒的設計，引起篤信風水的香港社會強烈爭論，連末代港督彭定康亦要在港督府作出風水改善措施，以作化解。



八四年，時任法國總統密特朗委託貝聿銘負責羅浮宮擴建工作，他的玻璃金字塔方案引起軒然大波，被指與羅浮宮格格不入，玻璃金字塔在示威聲中建成，並漸漸被世人認可，成為經典



○二年，八十五歲的貝聿銘將封筆之作獻給故鄉，設計蘇州博物館西部新館。前立法會議員、香港各界婦女聯合協進會創會主席林貝聿嘉是貝聿銘的堂妹，她表示：「他晚年還願意承接蘇州博物館工程，證明他是熱愛家鄉和祖國。」



貝聿銘家世顯赫，家族於明代中葉遷居蘇州，靠行醫賣藥起家，六百年前已是「蘇州四富」之一，輝煌至今時今日，被傳媒形容為「中國唯一富過十五代的家族」。祖父貝理泰是清末著名金融家，上海商業儲蓄銀行的聯合創始人，促成中國旅行社；父親貝祖詒是中國銀行始創人，曾任南京國民政府中央銀行總裁。母親莊氏是清朝大戶，外祖父是清朝最後一任國子監祭酒、洋行買辦、中國紅十字會會長。



家世顯赫 兒子同為建築師



貝聿銘與妻子盧淑華育有三子一女。三個兒子定中、建中和禮中，都繼承父業成為享負盛名的建築師。