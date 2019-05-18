會晤在西環中聯辦總部舉行，歷時逾一個半小時，主要由中聯辦主任王志民講解中央對特區修訂《逃犯條例》的立場。與會的譚耀宗表示，中央完全支持特區修例堵塞法例漏洞，修訂也符合《基本法》第九十五條關於司法互助的精神。
王志民指出，外間一些反對修例的言論純屬謠言、煽惑人心，他又重提一七年習近平主席訪港要求人大政協做好「四個帶頭」的談話，提醒人大政協要為香港社會做好帶頭作用；並堅持「四個相信」，即相信自己、相信特區、相信香港法院、相信法治，團結一致支持特區政府依法修訂逃犯條例，向外界做好解說工作。
被問及港澳辦主任張曉明和中聯辦主任王志民先後開腔，是否一種施壓，譚說：「為何中央不可發聲？他（指王志民）說有人指他一出聲就是干預，他說我們現在才說，其實先前美國、外國很多人說過關於香港逃犯修訂條例，難道他們說就可以，中央發表意見就不可以？」
譚惠珠籲港人冷靜分析
《基本法》委員會副主任譚惠珠表示，外國的一些批評並無事實基礎，香港人應冷靜分析，「（修訂案）幾時威脅美國重大的安全……千萬不要被外國人抽政治水，影響香港人判斷。」
另方面，美國國務卿蓬佩奧昨日會見包括李柱銘等本港非建制人士的訪問團後發表聲明，表示關注香港修訂《逃犯條例》，認為會威脅香港法治。中國外交部發言人陸慷回應稱，修例屬香港內部事務，任何外國政府和組織無權干涉。