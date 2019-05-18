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十條專線小巴同日起加價

2019-05-18 列印
　　連接香園圍邊境管制站與粉嶺公路的香園圍公路本月二十六日啟用。運輸署公佈，十條行走該路段的專線小巴將於同日起加價二毫至八毫，包括52A、52B、52K、54A、54K、55K、56A、56K、56B、56C。而52B亦會修改行車路線和服務時間。

　　香園圍公路開通後，專線小巴55K，將於周一至五開辦上午繁忙時段特別服務，由沙頭角總站開出經龍山隧道及粉嶺公路往上水，車程可節省五至十分鐘。

　　巴士服務方面，待管制站啟用後，城巴及九巴才會開設B7、B8及B9線巴士。B7線每日來往上水，B8及B9則於周末及公眾假期，來往大圍及屯門。

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