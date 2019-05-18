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迷途海豚避風塘暢泳 專家籲勿騷擾

2019-05-18 列印
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　　疑迷途誤闖香港仔避風塘的亞熱帶斑海豚，昨日仍在避風塘游弋不肯離開。昨晨九時許，有巿民再次在避風塘發現該條幼年的亞熱帶斑海豚，牠不時圍着海面一個黃色浮泡游來游去，狀似在遊樂場玩氹氹轉，體態相當優美，吸引遊艇工作人員和好奇巿民觀賞。水警小艇、海事處及漁護署人員乘船在遠方監察，其間海豚一度游往別處消失影蹤。

　　本周三有人發現牠在避風塘「暢泳」，擔心船隻車葉會傷及牠於是通知有關部門。香港海洋公園保育基金鯨豚擱淺行動組呼籲巿民，與海豚保持距離，不要騷擾海豚，相信牠稍後會自行離開避風塘，游回大海。

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