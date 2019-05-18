  • 2019年5月18日 星期六
  • 29º
  • 87%
熱門： 貝聿銘攞假攻略鞏俐逃犯條例老人院

日報新聞 > 港聞

洪水橋停車場18車遭毀壞

2019-05-18 列印
■洪水橋露天停車場共有十八輛汽車的頭尾擋風玻璃及車窗被人扑爛損毀。
Previous Next

　　天水圍洪水橋洪元路一個露天停車場，昨晨六時許發生連環刑毀案，一名三十三歲停車場職員報警，指有車主折返停車場取車時，發現座駕被人扑爛玻璃窗及擋風玻璃刑毀。警員到場調查，發現共有十八輛汽車的頭尾擋風玻璃及車窗被人扑爛損毀。

　　警員翻看閉路電視錄影，發現凌晨三時許，有兩名戴口罩男子持壘球棍進入車場犯案，其後登上一輛接應七人車逃去，警方將案件列刑事毀壞，並追緝涉案兩兇徒歸案。消息稱，停車場早前曾有土地糾紛，先後遭人以石躉阻出入口及淋紅油刑毀。警方正調查案件是否與此有關。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd