﻿ 曾為26對同志主持婚禮﻿ ﻿牧師入稟挑戰婚姻條例﻿

香港現時並不承認同性婚姻，但本地教會為同志教友「行禮」已是公開秘密。有菲律賓籍性小眾教會牧師入稟申請司法覆核，質疑《婚姻條例》禁止神職人員為同志主持婚禮違憲，並透露曾因替同性伴侶主禮而被捕，但無被提訴。有法律界人士指，神職人員明知同志不可結婚而主持婚禮是違法，但礙於舉證困難，執法部門難以執法。記者︰黃梓生



入稟的是六十二歲的菲籍牧師Marietta S. Balaoro（Marrz）。在天主教學校畢業的Marrz因性向遭歧視，後來有菲籍基督教牧師表示歡迎同志加入其教會，Marrz改信基督教，更獲任命為牧師在港設分堂。教會現有約二十名菲籍教友，當中八成是同志。



Marrz憶述有同志教友於二○一○年要求他主持婚禮，遂提議：「或者可有儀式，慶祝信徒的愛和結合，一起讀經，透過加諸我的權力宣佈兩人結為終身伴侶。」至今有二十六對同志接受儀式祝福。



為教友主持「合一聖事」



Marrz為信徒舉行的婚姻儀式有兩種：「婚配聖事」（Rite of Holy Matrimony）與「合一聖事」（Rite of Holy Union）。兩者唯一分別在於有否法律效力，因港不承認同性婚姻，他至今只為教友主持「合一聖事」。基恩之家主任牧師彭偉業接受本報查詢指，其教會出於歡迎一切教友的宗旨，他在十年前已為同志教友主持「祝福禮」，至今共約三十人。



《婚姻條例》第三十條（b）定明，任何神職人員或婚姻監禮人若故意主持與《條例》的任何其他條文相違的婚禮，即屬犯罪，可罰款五萬及監禁兩年。有法律界人士指，主禮人若為同性伴侶主持的只是慶祝典禮，後者無合理期望透過該儀式達致婚姻，主禮人不算犯法；如果主禮人「扮有法律效力」主持儀式，如宣佈兩人結為夫婦，主禮人有可能被控。



該法律界人士坦言，本港相關案例甚少，主因是執法部門難以蒐證，往往要有人出來舉報。但有不願具名的大狀指，相關條文針對的是意圖詐騙的造假罪行，如替未成年人士或已婚者主禮；如果主禮人「從來無諗住造假」，其主持的儀式並非「真嘅婚禮」，則不算造假。該大狀承認條文用字「好寬鬆」，但若條文所指的「婚禮」包括宗教儀式，便不合常理。



