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為怕張揚轉往郊外主禮

2019-05-18 列印
　　Marrz因涉嫌觸犯《婚姻條例》，前年八月遭入境處人員「預約拘捕」，四個月後獲不提起訴。Marrz雖可繼續為同志主持婚禮，但怕張揚其事，在郊外深山主禮。他強調認識《基本法》，主持的不是假婚禮，而是宗教儀式：「我只是慶祝（同性伴侶的）愛與結合，也不多也不少。」

　　Marrz憶述前年七月主持婚禮時，有警員意圖闖入會場，遭Marrz上前攔阻後離去。一個月後收到入境處人員來電「預約拘捕」，涉觸犯的條文不是第三十條，而是第三十三條針對未經授權主持婚禮的罪行。

　　Marrz強調無犯法：「他們說我假裝主持婚禮，我說我是『真主持』。我不想一對新人的願望落空！」

　　菲傭YK（化名）前年十二月在Marrz主禮下與同性伴侶「行禮」，地點正是新界的山區。Marrz在儀式中祝福兩人以「夫婦」身份生活，本身是「女跨男」的YK坦言，他將儀式當作正式婚禮。

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