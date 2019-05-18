  • 2019年5月18日 星期六
  • 29º
  • 87%
熱門： 貝聿銘攞假攻略鞏俐逃犯條例老人院

日報新聞 > 港聞

競審處首度裁定14公司違《競爭例》

2019-05-18 列印
　　為禁止限制香港競爭行為的《競爭條例》自一五年開始實施，競爭事務委員會一七年首次向競爭事務審裁處入稟兩宗個案，指控十五家公司提供裝修服務及招標資訊科技系統時，涉圍標、瓜分市場及合謀定價。競爭事務審裁處主任法官林雲浩昨於高等法院頒下共三百七十頁判詞，裁定當中十四家公司違反《競爭條例》中禁止反競爭協議的「第一行為守則」。

　　審裁處則會另作進一步聆訊，以考慮會否對各相關公司施加罰款或命令他們支付調查開支或訟費等。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd