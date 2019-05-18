  • 2019年5月18日 星期六
  • 29º
  • 87%
熱門： 貝聿銘攞假攻略鞏俐逃犯條例老人院

日報新聞 > 港聞

涉誤殺護老院友 八旬婦今提堂

2019-05-18 列印
　　周四秀茂坪順天邨一間護老中心發生的命案，警方經深入調查後，昨日落案控告一名八十九歲姓駱女子一項誤殺罪，今日在觀塘裁判法院提堂。

　　周四下午五時許，警方接報指秀茂坪順安道一間護老中心有兩名女長者打架，警員到場發現一名八十五歲姓張老婦暈倒，無表面傷痕，送院搶救無效死亡。警方初步調查後，發現死者早前曾遭一名八十九歲姓駱女院友以手、腳及拖鞋襲擊，遂以涉嫌誤殺將駱婦拘捕。消息稱，死者患有心臟病曾做手術，但真正死因有待剖屍後確定。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd