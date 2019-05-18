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連環劫便利店 獨行賊落網

2019-05-18 列印
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　　警方閃電偵破周四新蒲崗及九龍城兩間便利店行劫及搶劫案，昨日早上六時，黃大仙警區重案組探員經深入調查後，掩至在橫頭磡邨宏亮樓一單位，拘捕一名涉案四十七歲姓柯男子（圖右二），他涉嫌企圖行劫及店舖盜竊被捕，昨晚仍被扣留調查；行動中，探員檢獲其涉嫌行劫時穿着的衣物。

　　被捕男子涉嫌昨日凌晨二時至早上八時許，不足七小時內，行劫及盜竊兩間便利店，案中賊人分別亮刀及撒胡椒粉襲擊店員，但卻只劫走一包價值六十一元的香煙。

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