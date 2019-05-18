﻿「求Fund」達人鄒健宏出天書﻿ ﻿ 助年輕人創科路上尋伯樂 ﻿

在香港，做初創要有「橋」，更要有「錢」。創科導師鄒健宏的履歷表上，有豐富的「求Fund（資助）」經驗，他二十五歲創業，由千禧年首次申請研究基金，到近年擔任科學園科培網絡會長，兩年間為超過三十間初創配對投資者，經驗老到。他最近撰寫「求Fund」天書，提醒年輕人投資者就在身邊，只要知己知彼，就可尋得創科路上的「伯樂」。



進駐科學園已有十年的科學園科培網絡榮譽會長鄒健宏，一二年成功研發全球首部iPhone「唱K神器」，贏得「世界冠軍科培公司」的名銜，近年他在思考新項目以外，更成為半投資者，過程見證香港創科由昔日人見人怕，到最近不少年輕人躍躍欲試。他笑言，不少有意投身創科的年輕人，都有不錯的創業念頭，但往往埋首於工作，不懂得向外尋找投資者，擴大公司規模。



首次創業資金30萬



他在擔任科培網絡會長兩年間，協助逾三十間公司尋找資金，最快一星期就成功，但過程令他揑一把汗，「很多人以為是自己不夠努力工作，所以公司才會無錢，結果一拖再拖，直至公司資金幾乎耗盡，才找人求救。」



九五年創業的鄒健宏，第一次創業，資金來自幾位舊同學，每人出資三十萬元開始，千禧年他首次踏足生產力促進局，始發現政府有研究基金資助。他認為現時投身創科產業，不一定要賭上自己整副身家，因為市場上有不同的創新投資者，「創科產業需要一段『燒錢期』才會得到收成，接受資金，加大規模，絕對可增加創科的成功機會。」



鄒健宏的創科路途並非一帆風順，跌跌撞撞十多年，得到教訓的同時，亦發現不少有心投身創科的人，不被企業投資者發現，令他萌生撰寫《第一次Funding就成功》念頭。鄒健宏解釋，本港主要有三類投資者，分別是天使投資者、上市公司及風險投資基金。天使投資者主要為工業家或其後代，「他們的父輩有一定財力，但生意開始式微，家族第二代亦未必想接手，於是着手為子女鋪路。」鄒健宏指出，科技化是傳統產業的新方向，因此天使投資者不時出現於科學園，尋找適合的公司，一旦找到心儀項目，均非常疏爽。



上市公司同樣樂於投資創科，鄒健宏表示，上市公司加入科技研發項目後，有助增加公司估值，「特別是傳統行業市盈率較低，加入科技項目可以增加公司價值，提升股價。」



既然投資者就在身邊，為何創科公司總是空手而回？鄒健宏坦言，過去多次為創科企業快速配對投資者，因為他懂得「投其所好」，「如果投資者有地產公司背景，你做的應用程式與地產關係密切，甚至你可以表達出研發如何令行業受惠，固然可以即時引起對方興趣。」不過，尋找投資者的過程同樣陷阱處處。鄒健宏過去創辦手機應用程式時，就遇過多位同行，一開始聲稱有意注資，但要求他先交出營運數據，以判斷投資額。



