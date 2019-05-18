﻿藥物監管協議開綠燈﻿ ﻿跨國藥企進軍大灣區﻿

上周中港政府就藥物監管簽定合作協議，外界料可帶動跨國藥企於大灣區的銷量。有醫藥經銷商指，以往跨國藥企攻入內地困難重重，但料在港註冊的藥物，日後可於大灣區同獲認證，令其進軍內地的夢想成真。近年本港的製藥業漸見萎縮，藥劑業界認為，新政策僅可擴大藥品經銷，未必有效拉攏跨國藥企重返香港設立亞洲總部。中港政府另有意引進醫療儀器到大灣區，惟代理商未知能否受惠，冀政府加強香港在大灣區的角色定位，省卻醫療儀器產品認證、清關程序，促使更多港商打進區內市場。



為促進大灣區醫療發展，食衞局及國家藥監局代表上周簽署藥物監管合作協議，冀吸引本地和跨國的藥企、生物製藥及醫療科技公司，以香港為基地申請新藥註冊，並引入醫療儀器到區內發展。



事實上，食衞局局長陳肇始今年二月出席粵港澳大灣區衞生健康合作大會，曾提到於大灣區定點試行放寬使用已在港註冊的藥物、常用的醫療儀器。香港醫藥經銷業協會會長葉婉婷會後曾跟跨國藥企提及此消息，許多廠家反應正面，以生產緊急藥物及常用藥物的藥企尤其雀躍，「大灣區是個大市場，是香港的幾十倍，以往內地註冊問題很麻煩，如今藥企只要在港有註冊便可於內地銷售。」



葉婉婷指，香港直接認受新藥於外國進行臨牀測試的結果，惟於內地註冊，卻須額外再做測試，許多藥企因而被嚇怕，只攻入香港市場，未敢考慮進軍內地。若新政策出爐後，她料有七成跨國藥企有意拓展新市場，「我敢肯定大灣區絕對是他們夢想。」她坦言，過去有藥企為進軍內地而於當地收購藥廠，但一直未見有成功個案，廠房只生產藥物出口，未來則可展望銷售量增加，提供更多價錢優惠。



業界都對搬總部回港有保留



展望未來十年，葉婉婷深信藥企攻入大灣區時，經銷商將可扮演中介角色，協助廠家適應中文藥物標籤等法規制度，「若我們可以親自負責推廣，可代藥企了解內地規例、藥物分類及出入口管制等事宜，經銷商很大機會都要增加人手，向醫院和醫務所介紹新藥。」她續說，長遠不排除部份跨國藥企重返香港開設亞太區總部，自行處理出口及經銷事宜。



早年本港的製藥業蓬勃，曾有大量跨國藥企以香港為亞洲總部，惟近年有大批已遷往新加坡或日本東京發展，香港辦事處的規模不斷萎縮。香港藥劑師工會主席張尹思認為，新政策僅可擴大藥品經銷，未必有助拉攏藥企重返香港為基地，「從消費者角度來說沒分別，但這對香港整體的影響可以很大，無辦法借助製藥業進一步提高本地生產總值。」



張尹思不諱言，香港發展製藥業的優勢不及新加坡，因後者為製藥公司提供眾多配套，如設完善的專利法規保障、生物科研的資助充足、設有稅務優惠，加上當地多間大學均開辦課程培育製藥專才，於當地聘請藥劑師、生物工程師及醫生從事研發並不困難，甚或製藥機器損壞也有人懂得修理，「有些於當地任職的業界都對搬總部回香港很有保留。」



香港醫護學會創會主席關志康認同，新政策對藥企有一定吸引力，但目前本港製藥商多數生產傳統中成藥或配方顆粒，西藥廠較少，其因可歸咎於本港藥品法規專家不足，亦未必有適合的藥物檢測化驗所，故配套不足的情況下，藥企專才寧願定期往返不同城市的辦公室跟進銷售等事宜，限制本地藥業發展。



以香港為申請新藥註冊的基地之外，兩地政府亦有意引進醫療儀器到大灣區。得信醫療總經理林子超指出，不少知名的國際醫療儀器品牌，早已「兵分兩路」拓展港澳及內地市場，「有專售自動化配藥機的外國公司，除了找我們作香港及澳門代理，亦找了另一家內地代理商到其他大城市銷售。」



林子超又指，其母公司亦在北京等城市設立總部，負責接收由他們代理及進口的醫療器材，再將其銷售至內地市場，故認為除非兩地政府加強現有的配套及支援，否則難靠香港代理商引進醫療儀器到大灣區。



建議政府提供更多資訊及支援



他坦言，部份業界因不太熟悉大灣區的營商環境、法制、稅制，所以暫無意進軍區內市場，建議政府提供更多資訊及支援，「例如進入大灣區的儀器，可獲關稅豁免；只要獲香港的醫療儀器產品認證，便可免卻申請內地相關認證，提高港商開拓大灣區市場的誘因。」兩地也有意加強中藥方面的交流合作，提升中藥材標準化技術，惟本港中藥業界未必受惠。香港中醫藥服務中心總經理兼執業藥師朱立城不諱言，本港現時並無特定指引，監管中藥業界配藥自動化，「基本上都是自己摸索，試試引入沖劑配藥機、煎藥機等，以提升煲煮中藥的效果。」



朱立城指出，該公司近年引進的新中藥儀器，投資逾六十萬，卻因政府無具體操作指引供參考，不敢再購入其他新器材。他又認為，當局為加強中藥材標準化，會優先引進儀器作中醫藥檢測及研究之用，對前線中藥業界的幫助不大。



