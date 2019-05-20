﻿直升機疑空中解體 律師燒成焦炭

八鄉發生直升機空難。一架屬私人公司的直升機，昨傍晚飛過嘉道理農場上空期間突然急墮，墜落農場山坡上。有目擊者形容直升機在空中解體，隨即起火及傳出多次爆炸聲。逾百名消防救護員趕至現場，約一小時後撲滅機上火勢，在山坡上發現一具燒焦的男屍，據悉他是律師王輝雄。直升機主要殘骸散佈墜落點直徑一百米的山坡上。



墜毀直升機的機師當場死亡。據悉，遇難機師為律師王輝雄，四十九歲，二○○七年曾參選灣仔區區議會；他是香港飛行總會會員，考獲直升機駕駛執照兩至三年，昨天續牌後起飛即出事。



空難現場為八鄉林錦公路嘉道理農場山邊，肇事為一架美國製RobinsonR44（羅賓遜R44）型號直升機。民航意外調查機構表示，初步調查肇事直升機上只一名男機師，直升機昨午四時四十分在石崗起飛，但未知其目的地。



直升機起飛不足一小時，至下午約五時三十分，飛至林錦公路嘉道理農場上空時突然急墮，墜落在農場辦公室後方一處山坡上。有目擊事發過程的市民形容，直升機墮地前突然解體，跌落山坡樹叢中起火，傳出數響爆炸聲，隨後冒出大量濃煙，遠處可見。



續牌起飛即出事



嘉道理農場有職員報警求助。消防處署理消防區長（新界西）陳勝利表示，警方接獲報告後，於下午五時三十八分趕抵現場，一百三十九名消防及救護員到場，出動一條喉及兩隊煙帽隊救火。火勢於下午五時四十四分大致撲滅，發現一具男子屍體倒臥直升機頭對開約二十米外，而直升機嚴重燒毀，初步相信是起火位置。而直升機殘骸則散布在山坡直徑一百米範圍內。



消防員搜索後，未發現山坡上有其他死傷者。嘉道理農場表示，墜機發生時，農場已關門，事發後農場將暫時關閉。警方封鎖現場附近一帶山頭及道路調查，檢獲一隻波鞋、一些懷疑直升機的電線、滅火筒等零件，相信是直升機解體時，零件四散附近山坡及路面。



事件發生時，天氣晴朗，民航處正循直升機飛行路線、天氣及機件等調查墜機原因。案發後，一名外籍男子駕車到場協助調查，現場消息指，他是香港飛行總會會長Ronald Maurer。



八鄉墮直升機發生後，警方facebook昨晚發佈了墜機的殘骸照片，並表示除小型車輛外，錦上路迴旋處轉入林錦公路向大埔方向不准駛入；除公共交通工具外，所有車輛沿林錦路往元朗方向要在梧桐寨折返。