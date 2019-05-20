﻿中證監前主席劉士余 涉違紀違法主動投案

前中國證監會主席劉士余落馬！中紀委官方網站昨天晚上報道：「中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士余（見圖）同志涉嫌違紀違法，主動投案，目前正在配合中央紀委國家監委審查調查。」劉士余今年一月由證監會主席貶任供銷總社，有關其不利傳聞不絕，他也是繼前雲南省委書記秦光榮之後，又一位「主動投案」的正部級高官。



有關劉士余「出事」，上月就開始在政商界傳開。本報記者四月二十九日曾經致電供銷總社求證，辦公廳的工作人員表示：「劉士余還是理事會主任，正常上班。」對於劉是否有問題接受調查等情況，他說：「你們不要胡亂猜測。」其後，劉有公開露臉。「主動投案」一般有望獲得減刑等寬大處理。



消息透露，劉士余的問題主要發生在證監會及擔任金融系統要職期間。二○一七年五月下旬，經濟學家韓志國在社交網絡以每天十條左右的頻率發佈微博，其中包括了質疑證監會主席劉士余「以權謀私」、「為家鄉江蘇新股開綠燈」。隨後，他與劉士余共進午餐，讓他「一飯成名」。



現年五十七歲的劉士余二○一六年初臨危受命，接替突然被免職的肖鋼，執掌證監會，颳起了罕見的「監管風暴」，但也備受爭議。過去三年，中國資本市場在「強監管」的同時，也取得了A股納入MSCI，原油期貨問世等重大進展。



劉士余是江蘇灌雲人，清華大學經濟管理學院管理工程專業研究生，先後工作於上海市經濟體制改革辦公室、國家經濟體制改革委員會，是前總理朱鎔基的老部下。一九九四年，劉士余進入銀行體系，任建設銀行房地產信貸部副主任，兩年之後，進入人民銀行，從銀行司助理巡視員做起，歷任央行辦公廳主任、行長助理、副行長，成為周小川的副手。



二○一四年，劉士余告別央行，出任農業銀行董事長。二○一六年二月，在股市劇烈波動之際，他被任命接掌證監會，收拾「熔斷機制」遺下的爛攤子。劉掌舵的三年裏，A股先揚後抑，一六至一七年走出一波「慢牛」行情，但去年節節敗退，滬指狂跌了近百分之二十五，三年間跌了約百分之九。



劉士余在證監的三年樹立了「強監管」的形象。在他的主導下，當局對資本市場重拳治亂，曝光大案要案，包括抓下操縱市場的私募大佬徐翔。劉士余曾用「害人精」來痛批不正當舉牌、槓桿收購的行為。