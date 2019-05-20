﻿全港滅鼠三月 防大鼠戊肝炎擴散

去年九月本港證實全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案後，迄今累計感染人數猛增至五人，其中一人死亡。就此，政府今起展開全港滅鼠大行動，並會嚴厲檢控。但防疫專家何栢良警告，證實感染個案僅是冰山一角，不排除每個案背後隱藏兩至十宗未被查出。



全球證實人類感染大鼠戊型肝炎個案共六宗，除一宗在加拿大，其餘都在本港，一名長期病患者受感染後死亡。當局由今日起展開為期三個月的滅鼠大行動，政務司司長張建宗表示，行動要從源頭堵截，食肆、排檔、街市、舊區等會是滅鼠行動的重點。他警告稱，食環署人員會嚴厲執法。



何栢良：個案僅冰山一角



港大感染及傳染病中心總監何栢良則表示，確診的五宗個案僅是冰山一角，不排除每宗確診個案背後有兩宗，甚至十宗隱藏個案。他批評本港現時用以檢驗大鼠戊型肝炎的試劑反應不敏感，有患者經多次測試也未能發現感染該病毒；同時全港現時僅有瑪麗醫院和衞生署化驗所才能化驗該病毒，情況並不理想。



何栢良稱，該病可以透過血液和糞便而人傳人，孕婦和蠶豆症患者每百人感染該病可能會導致一人死亡，而該病徵狀與一般肝炎相似，都會面色發黃，容易疲倦等。



有近四十年滅鼠經驗的梁廣源批評，當局以「價低者得」外判滅鼠工作，以至不少工序由非專業的清潔工人執行，是鼠患嚴重的主因，「擺放毒鼠藥應放在地上，但佢哋用膠袋包着吊在高處，自然無效果。」此外，由撲滅鼠患大聯盟請來的廣州「鼠王」李鏡前晚在深水埗、紅磡、油麻地展開捉鼠行動，不但發現鼠蹤處處，其自製的「平民捕鼠器」在擺放五分鐘便捉到老鼠，一夜之間共捉七隻，可見鼠患嚴重。



