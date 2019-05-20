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遊艇隨水漂浮 惹惡意斬纜疑雲

2019-05-20 列印
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　　大埔三門仔村碼頭發生遊艇被斬斷船纜破壞疑雲，昨中午十二時許，一艘停泊在三門仔村碼頭對開的遊艇，發現繩纜折斷，在海面隨水漂浮，懷疑遭人蓄意斬纜破壞報警。

　　水警輪及海事處人員相繼聞訊到場，首先穩固肇事遊艇及調查，經查看斷纜位置後，相信只是日久失修自行折斷而已，事件列作雜項處理。

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