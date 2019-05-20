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保時捷男「吹波」超標疑扮暈

2019-05-20 列印
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　　警方交通部過去兩日在新界南進行打擊酒後駕駛行動，共拘捕十三男一女司機（二十三至五十五歲），他們均未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，各人調查後獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到。其中一名被捕四十二歲姓黃男子，昨清晨六時，駕駛掛自定車牌保時捷超級跑車（右圖），路經長青隧道附近警方路障被警員截查時，司機疑酒後駕駛心知不妙，一度疑扮不適暈倒地上，調查後被捕及獲送院治理。行動中，警員共截查一千零七十七輛車輛，要求司機進行酒精呼氣測試。

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