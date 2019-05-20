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調查：六成港人新衫未着過

2019-05-20 列印
　　國際青年商會香港總會公佈一項名為「香港環保生活習慣」的問卷調查，結果發現超過八成受訪者認為自己的環保水平屬合格，但事實上近六成人因缺乏自制能力及貪圖方便而過度消費，導致出現「自我感覺環保」的現象。

　　問卷調查所得，近六成受訪者表示家中有從未穿過的衣服，而接近三成女受訪者表示過去三個月內所購買的新衣服中，有從未穿過的衣服。環保團體350HK創辦人麥永開指，香港人在衣食住行的虛耗處於世界高水平。他認定，政府與市民都有責任去扭轉此不良趨勢。

　　救世軍則建議，可以從三方面改善本港衣物浪費的問題。第一加強大眾捐贈的風氣；第二若捐贈物是不適宜出售，可嘗試製作成再造產品；第三既然沒辦法完全限制不買新衣服，但從教育著手可減少過度消費的心態。

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