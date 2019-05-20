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港家庭﻿內地團聚個案增﻿﻿ 羅致光料單程證需求減﻿

2019-05-20 列印
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　　勞福局局長羅致光發表網誌表示，以往多是香港男性回內地結婚，近年香港女性與內地男士結婚比例不斷上升。愈來愈多家庭選擇於內地團聚，加上港人領取內地居住證的各種改善，將會大大減少到香港團聚的個案，單程證需求會逐步減少，可能在二○四三年前出現人口減少情況。

　　羅致光發表網誌亦提及混合式家庭——即再婚而重新組成的家庭，當中有多少是再婚後離婚，然後「再再婚」，政府目前沒有混合式家庭的數據，但估計數字將會增加。他說，在缺乏數據下，難以在服務發展上制定應對方法，過去在一些論壇上已呼籲學界或服務機構，留意這些現象的轉變及支援服務的需求變化。

　　羅致光又強調，家庭支援及愛護兒童是現屆政府施政重點，呼籲各界與政府達至「民、商、官」多方合作，為建立愉快和健康的家庭努力。

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