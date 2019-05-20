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張建宗：研究引入外勞

2019-05-20 列印
　　政務司司長張建宗發表網誌表示，人口高齡化及勞動人口萎縮，對本港經濟增長及長遠發展有一定壓力，政府會適度針對人手嚴重不足的行業，認真探索在香港以外的地方引入人力。

　　張建宗指，二○二七年本港整體人力預計會短缺近十七萬人，由婦女、少數族裔、新來港人士、殘疾人士，以至有意重投就業市場的退休人士，都是本港一股重要的人力資源，就業潛力絕對不容忽視，對於補足本地勞動力，可說是「一個都不能少」。

　　張建宗又說，政府會繼續強化職業教育、推動行業與學界加強合作培訓人才、積極促進學校推動生涯規劃，以及推動多項就業實習計劃等，以培訓人才及提升人才的質素。



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