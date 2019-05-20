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《逃犯例》擬直上大會 譚耀宗：無辦法中的辦法

2019-05-20 列印
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　　《逃犯條例》修例爭議不斷，全國人大常委譚耀宗（見圖）表示，若政府將修訂《逃犯條例》草案直接提交立法會大會審議，是一個「沒有辦法中的辦法」。

　　譚耀宗指，若政府將修訂《逃犯條例》草案直接提交立法會大會審議，將會是一個特別情況，並指由於法案委員會用了一個月時間仍未能選出主席，直上大會是一個「沒有辦法中的辦法」，而相關做法亦符合《議事規則》。

  另外，他又指，即使草案直上大會，議員仍有時間發表意見及討論，例如在恢復二讀辯論時，議員可發表意見，並指在全體委員會審議階段，亦可提出修訂建議。

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