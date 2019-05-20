  • 2019年5月20日 星期一
  • 29º
  • 81%
熱門： 華為GoogleAndroid天文台4000元

日報新聞 > 港聞

今年首個酷熱警告 多區氣溫高逾33度

2019-05-20 列印
■酷熱天氣下，不少市民到海灘嬉水消暑。
Previous Next

　　本港天文台昨早六時四十五分發出今年首個酷熱天氣警告，中午時赤鱲角和元朗錄得攝氏三十四點七度，為今年以來最高氣溫。

　　據天文台表示，昨日正午時分本港大部份地區氣溫上升至攝氏三十三度左右，但有一道低壓槽會為本港帶來雷雨，稍後局部地區出現雷暴。預測今天氣溫介乎二十九至三十三度之間，間中有雨；預料隨後一兩日會有一股偏東氣流會持續影響本港，星期二氣溫將稍為下降，天色將好轉。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd