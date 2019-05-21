﻿購入豪宅 賭王姨仔代付訂金 前高官馮永業 涉收51萬「甜頭」

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業任內負責審批航空服務，他涉收取賭王姨仔陳婉玉五十一萬賄款，作為購買西半山一豪宅單位的臨時訂金，案件昨天在區院開審。控方指馮收取這「甜頭」後，利用本身職權，不但批准由陳任股東兼董事的港聯航空的航班服務申請，更協助她所控制的直升機公司獲得航權分配。



廉署一六年十一月拘捕兩名被告，馮永業（五十五歲）在警誡會面下，稱「記不起」購入羅便臣道雍景臺單位的細節，並指他與陳婉玉（六十二歲）屬私人關係，與其公務無關，絕無偏袒她。廉署在陳的辦公室檢獲其字跡記事簿，寫有「現已羅致一位過去在政府經濟局及民航局做到很高級的人來幫手」。



控方資深大律師黃美琪陳詞稱，馮永業○三年四月至○六年七月負責審批航空事務，包括指定航線、分配航權及發展航空基建，包括直升機場擴建等。馮九八年底結婚，妻子為現任政策創新與統籌辦事處總監的程淑儀。



控方指，馮與陳約○三年首次碰面；案中雍景臺一座十六樓D室，○四年九月二十三日由陳代表名下的志俊有限公司簽署一份地產代理協議，表明有意購入，同一時間馮永業亦對該單位感興趣，他亦洽購。六日後，陳代表馮簽訂了一份臨時買賣合約，以一千零二十萬港元購買該單位，在合約首頁原填上買方的名稱被「塗去」，重新寫上馮的名字，陳隨後以名下滙豐銀行個人支票支付五十一萬港元臨時訂金。同年十月十二日馮簽立一份提名契，提名妻子程淑儀作該份正式買賣合約及之後的轉讓契的買家，直至同年十二月二十九日有關轉讓契落實，交易完成，馮氏夫婦獲銀行批出六百一十四萬元按揭貸款。



控方指收「甜頭」批航權



控方指，○四年十二月九日當馮與妻子購買雍景臺單位時，馮批准港聯航空經營香港至廣州及深圳航班服務的申請。在臨時買賣合約階段，馮正考慮港聯航空就指定及分配香港至內地多個城市的航權申請時，他接受了陳提供的五十一萬元款項。控方指馮永業身為高級公職人員，須有誠信，以及高度奉公與廉潔，他無理由不熟悉公務員守則，但他接受陳提供的「甜頭」。



馮在作出對陳擁有權益公司有利害關係的敏感決定時，並未向他在經勞局的同事透露他正與陳就雍景臺單位進行磋商，及接受陳利益。控方認為馮蓄意隱瞞雙方關係實屬不當，更對他作為公職人員有所牴觸，其忠誠已「陷入分裂」，且不止一次，馮○四年至○六年七月近三年內多次濫用其公職身份，已構成嚴重行為失當。



