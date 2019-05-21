稱執行美國商務部指令 ﻿Android無法升級 ﻿﻿Google封殺華為手機﻿

Google為遵從美國總統特朗普的行政命令，宣佈將終止與華為部份業務往來，華為新一代Android手機將無法使用Google Play、Gmail及YouTube等應用程式。華為創辦人任正非回應指，正準備自行研發晶片，即使封殺也無礙華為長期發展，並透露華為可能會完全撤出美國市場。







路透社引述消息人士指，華為不能再使用Google開放原始碼授權以外的軟硬件產品轉移，亦將失去Google Android作業系統的更新存取權限。華為新款手機只能使用Android的公開版本，無法使用Google的專屬應用程式和服務，包括Google Play Store、Gmail和YouTube等應用程式。



打擊華為海外市場



美國商務部上周將華為列入貿易黑名單，禁止華為在未經政府許可下向美國企業採購零組件和技術。Google表示，做法是遵守商務部的措施，正審視有關影響，但保證現有華為用戶可以繼續用Google Play Store及Google Play安全防護程式。



華為創辦人任正非表示，華為正準備自行研發晶片，即使封殺也無礙華為長期發展；他又透露華為可能會完全撤出美國市場。華為發聲明指，有能力繼續發展和使用Android，強調華為和榮耀品牌的智能手機和平板電腦等產品，服務在中國市場不受影響，會提供系統更新等服務。聲明指，華為過往為Android發展做出重要的貢獻，未來將持續打造安全、可持續發展的全場景智慧生態，為用戶提供更好服務。



外交部發言人陸慷說，中方看到有關報道，將正式確認此事，重申會支持中國企業拿起法律武器，捍衛自身的正當權利。陸慷又指，美方一直對國際指控美國發動非法網絡侵略及攻擊等依據三緘其口，為了獲取競爭優勢，對他國企業造謠抹黑，但始終拿不出證據。



外電引述消息人士透露，英特爾、高通、賽靈思和博通等晶片製造商通知員工將不向華為供貨，直至另行通知為止。英特爾主要為華為提供伺服器、電腦處理器晶片，高通則提供數據機及其他處理器晶片。有關晶片製造商的代表對以上消息不予置評。



眾晶片商傳加盟封殺



有分析指，Google暫停與華為做生意，對中國內地市場影響輕微，因為Google大部份手機應用程式均在中國被禁。但措施對華為歐洲業務打擊很大，因為歐洲是華為第二大市場，當地不少手機服務均是由Google授權，尤其歐洲市場競爭激烈。



