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﻿美股中段跌26點

2019-05-21 列印
　　美國股市本周首個交易日偏軟，杜指中段報二五七三三點，跌二十六點；納指則報七七四六點，跌七十點。滙控美國預託證券價格見六十五點○四港元，跌零點一六港元；騰訊則見三百三十六點一九港元，跌五點八一港元。紐約期金報每盎司一千二百七十六點二美元，升零點五美元；紐約期油則報每桶六十三點○六美元，升零點三美元。
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