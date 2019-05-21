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物流公司東主 匯款遭毆劫180萬

2019-05-21 列印
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　　土瓜灣發生劫案，昨午一時許，一名三十九歲姓譚物流公司東主，據悉，拿着一個載有約一百八十萬元的手提袋，前往找換店匯款。當事主途至馬頭涌道近木廠街，找換店對開時，三名戴鴨舌帽，分持刀及鐵棍賊人突然走近，不由分說推事主倒地及毆傷後，搶去其載有現金手提袋，然後登上停泊附近，由第四名同黨駕駛的接應私家車逃去，行劫過程不足十五秒。警員到場在附近兜截賊車及匪徒，但無發現，受傷事主獲送院（見圖）。警方事後翻看附近一帶閉路電視錄影追緝賊人歸案。

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