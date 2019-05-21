李家超：法案委會失效實在逼不得已 ﻿《逃犯例》下月直上大會二讀﻿

政府採取強硬手段推動修訂《逃犯條例》的立法工作，宣佈繞過法案委員會直接在大會恢復二讀及辯論。保安局局長李家超稱，法案委員會已失去應有的功能，當局是迫不得已作出這項決定。有建制派議員表示支持政府的做法。



保安局局長李家超昨午召開記者會，宣佈下月十二日在立法會大會恢復《逃犯條例》修訂草案的二讀及辯論，換言之審議法案委員會被廢武功。他說，政府一直希望按慣例由法案委員會先行審議，但近日發生的連串事件顯示委員會的審議功能已失效，當局在迫不得已的情況下作出這「艱難決定」。



台灣陸委會早前聲稱不會接受移交殺人案疑犯陳同佳，李家超重申香港港保安局今年初曾接到台灣要求移交疑犯的要求，因香港台灣並無引渡協議，特區政府才提出修訂《逃犯條例》堵塞法例漏洞。他認為香港應先做好自己的工作，修訂後他會本着公義、務實的態度，推動疑犯移交工作。他說：「如果香港有人樂意看到這事（指台灣引渡殺人犯）不發生，那是香港的悲哀。」至於把備受爭議的法案直接交上大會，會否惹來反對的議員更激烈的反抗，李家超並無直接回應。



立會主席梁君彥表示，政府是有權決定何時恢復二讀，過去的立法局曾試過「一日三讀通過一條法案。」曾任保安局局長的立會議員葉劉淑儀表示，政府是見到審議法案委員會在過去一段時間無法理性討論，才作出此決定。另曾批評直上大會不恰當的自由黨黨魁鍾國斌則一改口風，認為議會的激烈爭拗已造成很大的損害，政府決定直上大會「反而是好事」。



非建制派則大表不滿，毛孟靜批評政府的做法是史無前例，以泰山壓頂的姿態要立法會就範，破壞議會多年來的傳統。



