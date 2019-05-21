供應較平日少四分一 ﻿鮮豬肉復市﻿﻿售價漲一倍﻿

上水屠房重新運作，全港街市昨日恢復新鮮豬肉供應，多個肉檔出現輪候購買的人龍。惟因供應較平日少約四分一，拍賣與零售價雙雙暴漲一倍，有主婦購買一斤本地豬瘦肉，需付八十大元。



食環署資料顯示，昨日活豬供應共二千八百九十九隻，較非洲豬瘟襲港前的四月份平均每日近四千頭少約一千隻；拍賣價也水漲船高，每擔平均價二千六百多元，較上月平均價一千二百餘元貴逾一倍。



雖然業界一早估計恢復供應初期，豬肉價格一定上漲，但仍吸引大批食慣鮮肉的市民購買。九龍城街市昨晨所見，專門售賣本地豬肉的檔口便出現長長的人龍，長時間保持有十多人排隊輪候。有主婦花八十元購買一斤瘦肉後表示，肉價上漲了一倍，雖然有點驚訝，但家人愛吃鮮肉，貴一點也可以接受。至於內地豬肉零售價亦漲近一倍，瘦肉約七十多元一斤，排骨每斤約八十元。



今豬隻供應僅3360頭



豬肉行總商會理事長許偉堅表示，內地恢復生豬供港後，運輸、檢驗、檢疫等工作都要重新調配，不可能一下子全面恢復，預料要三數天、即周四左右才能回復正常。以售賣新鮮炮製叉燒馳名的柴灣新桂香燒臘店負責人陳先生表示，供應梅頭肉給他製叉燒的肉檔，昨日調高約四分之一的價錢，不過他暫時沒有加價，叉燒仍是每斤一百七十八元。



製造燒肉的中豬則沒有加價，陳解釋，燒臘檔與供貨肉檔有長期合作關係，故對方一般不會因短期價格波動而隨便提價。



食環署資料顯示，今日可供應的內地及本地生豬只有三千三百六十頭，預料市民仍要多捱兩三天貴價豬肉。



此外，新鮮牛肉供應也恢復，不過檔販指價格沒大上落。



