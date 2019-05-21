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Gucci店員染麻疹 增至第六人

2019-05-21 列印
　　尖沙咀海港城Gucci名店再有二十九歲男職員確診患上麻疹，令該店爆發麻疹個案增至六人。衞生署發言人表示，病者一向健康良好，資料顯示他在店舖爆發麻疹後曾補打一針疫苗，而之前亦曾接種過兩次疫苗。他於五月十三日開始發燒，兩日後向私家醫生求醫，之後入住那打素醫院接受治療，現時經已出院。

　　病人的呼吸道樣本經檢測證實對麻疹病毒呈陽性反應。其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

　　尖沙咀Gucci於本月十日證實有三名員工感染麻疹，隨後的一周再發現多兩人中招，連同本宗個案，迄今該店共有六人被感染。

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