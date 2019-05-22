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﻿美股中段升140點

2019-05-22 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二五八二○點，升一百四十點；納指則報七七八八點，升八十六點。滙控美國預託證券價格見六十五點四港元，升零點三港元；騰訊則見三百三十五點九七港元，跌五點二三港元。紐約期金報每盎司一千二百七十三點三美元，跌四美元；紐約期油則報每桶六十二點八八美元，跌零點二二美元。
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