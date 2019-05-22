﻿韓正：中央支持修訂《逃犯例》﻿

中央政治局常委、副總理、分管港澳事務的韓正昨日接見香港訪京團時申明，特區政府修訂《逃犯條例》是合憲和彰顯法治，中央完全支持。特首林鄭月娥在另一場合指出，修訂工作因有外國政府、外部勢力介入和肆意攻擊，已超出香港內部事務範圍，中央機構接連發聲，理所當然。



韓正是迄今就《逃犯條例》發表意見的最高級國家官員。他昨午在北京接見香港福建社團聯會訪問團時，有意安排香港記者採訪，並主動提及修訂《逃犯條例》的爭議。



韓正指出，特區政府的做法符合《基本法》，亦有利於彰顯香港社會的法治和公平正義，中央政府完全支持，相信通過特區政府的努力，以及各界理性討論，一定可以消除社會上的誤解，達成共識。他更呼籲香港各界要為香港在全世界範圍內建立良好法治形象而努力。



林鄭稱中央發聲理所當然



林鄭月娥出席行政會議前也主動向記者談論將《逃犯條例》修訂案直上立法會大會的做法。她說，本來修訂工作一直由特區政府全權處理督導，但後期發生了變化，「就是有人所說有外國政府、外部勢力加入」，藉此破壞中央與特區的關係，肆意抨擊內地的司法、人權制度，事態超出特區政府內部事務，提升到《基本法》的憲制層面，中聯辦和港澳辦作出回應是理所當然。



她說，政府認同透過法案委員會先行審議，經過互動和討論，會得到更好的效果，惟政府提交修訂案至今已六個星期，議會內卻出現市民不願樂見的混亂，如今的問題已不是單純的審議修訂，而是如何走出困局。



她希望今次事件不至影響行政立法關係，並語帶相關說，她本人也不會因出席立法會被議員「污衊、侮辱」而改變出席立會的承諾。



