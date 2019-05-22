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李家超出席自由黨閉門會議

2019-05-22 列印
　　自由黨昨天舉行《逃犯條例》答問大會，保安局局長李家超聯同副局長區志光、國際法律專員曾強等出席。會議以閉門形式舉行，黨主席張宇人開場發言時形容政府將修訂案直接交上立法會大會恢復二讀辯論，是不幸的事，減少了議員發問及官員解答的機會。他亦批評修訂案審議委員會遲遲未能選出主席，以及議會內出現的暴力行為。

　　另方面，民陣與非建制派議員計劃下月九日舉行反修法大遊行。民陣召集人岑子杰昨在記者會上猛烈批評保安局局長李家超將修訂案交上大會，以「逼不得已」為借口，是對立法會秩序、民意的踐踏。

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