另方面，民陣與非建制派議員計劃下月九日舉行反修法大遊行。民陣召集人岑子杰昨在記者會上猛烈批評保安局局長李家超將修訂案交上大會，以「逼不得已」為借口，是對立法會秩序、民意的踐踏。
李家超出席自由黨閉門會議
另方面，民陣與非建制派議員計劃下月九日舉行反修法大遊行。民陣召集人岑子杰昨在記者會上猛烈批評保安局局長李家超將修訂案交上大會，以「逼不得已」為借口，是對立法會秩序、民意的踐踏。
亡命媽飛撲賊車搶軚保名牌袋
辣媽跳上行駛中的賊車，搶軚肉搏賊人，奪回被搶去的名牌手袋！大埔發生搶劫案，女事主的丈夫駕車協助追截賊車及將其撞停，最後成功奪回手袋，警員拘捕涉案賊人。 四十三歲的歐姓女事主與丈夫各自駕車，昨午二時，二...
2019-05-22
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科網安全保安報告針對深圳大疆 美國安部：中國航拍機有竊密風險
據美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國土安全部旗下科網及基建安全局所發出的報告，指中國製造的航拍機內置的零件，可能會竊取資料數據，然後把那些資料上傳到製造商的伺服器內，有機會被中國政府瀏覽。一般相信，報告針對的是於美國航拍機市場佔有率達八成的深圳大疆創新公司（圖），公司回應指技術安全性獲美國政府及企業認證。 報告指出：「美國政府高度關注有任何科技產品把美國的資料數據轉移到一個專制國家，再容許那個國家的情報機構任意取得那些資料數據。這包括某些在中國製造、可以採集及傳送活動資料的無人飛行系統。」上周，美國國土安全部警告若要購買中國無人機及航拍機，要採取預防措施，例如關掉機上的互...
2019-05-22
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特朗普再警告勿輕舉妄動 伊朗濃縮鈾產量增四倍
伊朗官員周一證實，已把濃縮鈾產量增加四倍，外長扎里夫也擺出強硬姿態，批評美國總統特朗普較早時發表的言論，形容那是「種族滅絕威嚇」。而特朗普再發出警告，指伊朗如果輕舉妄動，將遇上「強大武力」。 伊朗官員指二○一五年簽署的核子協議，濃縮鈾產量上限為百分之三點六七，足夠用來運作一座核電廠，但遠遠達不到製造核彈所需，如今把濃縮鈾產量提升四倍，超出了該項協議的限制，根據協議，伊朗濃縮鈾庫存不可多於三百公斤，但伊朗加快提煉，意味濃縮鈾庫存很快會「超標」；伊朗官方伊斯蘭共和國通訊社引述伊朗原子能機構發言人卡馬爾凡迪，證實濃縮鈾產量已增加了四倍，他說，這樣做是要對美國退出該項協議作出回應，...
2019-05-22
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鄰近港鐵何文田站 天鑄亮白雅廳時尚簡約
何文田新晉豪宅天鑄，毗鄰港鐵何文田站，步程不足5分鐘。是次走訪的3房1套單位，實用面積988方呎，內櫳保養簇新，從露台向外望，對正配水庫遊樂場，視野極為開揚廣闊。 由新地發展的天鑄，採用橫排式...
2019-05-22
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5G股回勇 恒指ADR呆穩 美寬限華為90日 杜指升197點
美國政府對華為打壓新增90日寬限期，市場終有喘息機會，美股昨晚早段回穩，杜指報25802點，升122點，納指亦升58點報7760點，其後升幅進一步擴大。歐洲股市周二反彈高收，半導體股急升。 美...
2019-05-22
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及時回勇 必挫大邱 廣州衝線
FC廣州（又稱廣州恒大）只要在今晚亞冠F組最後一輪，擊敗FC大邱便可確保晉級十六強。該隊在上輪中超重上勝軌，為今仗打下強心針，再者他們就算有中場主力泰利斯卡倦勤也好，亦有前鋒楊立瑜挺身而出，勢可擊退不同客戰二連敗的FC大邱，主勝穩開。 （Now671、有線612、652台、FOX+今晚6:00直播） 廣州恒大在亞冠F組五輪累積七分排第三，落後次席的FC大邱兩分，今晚尾輪只要擊敗對方便可奪得出線資格。幸好，球隊上輪中超作客3:2反勝武漢卓爾，結束之前三場不同賽事只有一和兩負不勝的低迷走勢，為今仗增添信心。 楊立瑜挺身而出 教練簡拿華路周二證實中場主力泰利斯卡因傷肯定缺...
2019-05-22
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共融主旋律
音樂是跨國界的共通語言，本地非牟利文化機構In Harmony Arts & Culture與香港城市室樂團，攜手舉辦慈善音樂會《旋律與韻律：音樂無國界》，匯聚四十四位本地及國際音樂家，糅合不...
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新郎精心設計幸福粉鑽婚戒 37歲陳法拉巴黎再婚 法籍老公承諾照顧一世
日前驚爆陳法拉在法國再婚的消息，當時她稱「有好消息再公佈」，其前夫薛世恒則坦言已獲前妻通知婚訊，但未知確實婚期。昨日，法拉終於親自正式宣佈喜訊，於法國時間5月18日跟拍拖三年多的法籍男友Emmanue...
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任意行——意南湛藍之海
意大利南部Amalfi Coast 被聯合國評為世界遺產，沿岸盡是景色迷人的小鎮，但要決定住在那一處，不用天天換旅店，令人傷透腦筋。慶幸選了Amalfi Town，且誤打誤撞訂了位於山上的Villa ...
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賽日頭條——快活爭冠團隊
丁冠豪今季開倉，由開鑼至今長居十大，已累積三十三場頭馬，十六W取自快活谷。今晚Jimmy兵分六路，早前在谷中初出即勝的「怡昌寶寶」成焦點，餘駒亦近績出色，可望又添佳績。 今次特別要留意丁廄馬的...
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