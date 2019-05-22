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裝修工偷拍改控刑毀囚三月

2019-05-22 列印
　　三十九歲裝修工呂渭民於前年七月為一戶人裝修元朗單位時，暗中在廁所天花安裝小型攝錄機以偷拍女性如廁，他早前承認一項不誠實取用電腦罪，惟自四月終院頒下判辭，律政司未能再以不誠實取用電腦罪名檢控透過手機所干犯的罪行，控方早前申請改控一項刑事毀壞罪獲批。案件昨日原在屯門裁判法院進行預審，被告認罪。裁判官指量刑時不可忽略被告犯案動機，實為偷拍女性如廁和洗澡，行為低劣，最終判其即時入獄三個月。

　　案情指，事主於去六月二十九日在廁所更換燈泡時，赫然發現鑲在天花的接線盒內藏一個迷你攝錄機，翻查片段時發現內有被告安裝攝錄機的片段，事主因而報警求助。事主拆卸箱子及還原天花，花費約需三百元。

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