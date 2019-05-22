裝修工偷拍改控刑毀囚三月

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國土安全部旗下科網及基建安全局所發出的報告，指中國製造的航拍機內置的零件，可能會竊取資料數據，然後把那些資料上傳到製造商的伺服器內，有機會被中國政府瀏覽。一般相信，報告針對的是於美國航拍機市場佔有率達八成的深圳大疆創新公司（圖），公司回應指技術安全性獲美國政府及企業認證。 報告指出：「美國政府高度關注有任何科技產品把美國的資料數據轉移到一個專制國家，再容許那個國家的情報機構任意取得那些資料數據。這包括某些在中國製造、可以採集及傳送活動資料的無人飛行系統。」上周，美國國土安全部警告若要購買中國無人機及航拍機，要採取預防措施，例如關掉機上的互...

2019-05-22