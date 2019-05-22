  • 2019年5月22日 星期三
  • 28º
  • 72%
熱門： 520手機洪水橋港鐵新移民

日報新聞 > 港聞

愛國不一定用華為 家人出國送蘋果電腦

2019-05-22 列印
　　任正非昨天披露，家人是使用蘋果的手機，因蘋果的生態很好，家人出國也會送蘋果電腦。他認為不能狹隘地基於愛國就一定要用華為手機。

　　鐵漢也有柔情一面，任正非談及女兒孟晚舟在加拿大被捕一事，指虧欠女兒，自己年輕時當兵，一年只能回家一次，創業初期每天工作十多個小時又經常出差，很多時幾個月才回家一次，與兒女的相處交流很少。

　　孟晚舟仍被扣，任正非承認事件對他的心理意志有影響，但當他聽到女兒說「已有長期思想準備」後，便令他減輕了很多壓力。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd