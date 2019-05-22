涉與馮永業互換物業交易 ﻿律師庭上爆﻿﻿賭王姨仔婚變﻿

前高官馮永業涉貪瀆職案，昨續在區院審訊，代表馮處理雍景臺物業的律師哈永豪揭露，賭王姨仔陳婉玉前夫是他的表哥，約於沙士期間表哥有外遇致夫婦婚姻破裂，據他了解陳婚後忠於丈夫，婚變時夫婦獨女在紐約留學，陳像失去生命中心。對於辯方指當時陳更遭受家暴，哈則表示「我唔知道」。此時，陳不禁低頭落淚。



哈稱，陳與他表哥拍拖，婚後很親密。辯方資深大律師余承章形容陳一向對丈夫「唯命是從」，忠於「佢嘅男人」，大約沙士前後，陳發現丈夫有外遇，獨女又在紐約留學，陳好似失去生命的中心，最終離婚收場，哈回應說︰「可以咁講」，他知道陳當時「好唔開心」。至於家暴，他就不知道。



哈同意代表馮永業的辯方資深大律師謝華淵所指，陳之前甚少買物業，直至約於○二或○三及○四年起活躍投資物業。他印象中約於○四年九月陳致電給他表示，「我有個朋友想買樓、想搵你處理」。他不知道陳口中的朋友是誰，亦不清楚陳與馮之間的關係。



物業最終改名為馮妻



涉案雍景臺物業的臨時買賣合約上寫有「on behalf of Wilson Fung」，哈永豪坦言不會留意此部份，身為律師的他只會着重留意合約中有否附加內容或條件，至於誰代表誰去簽名，他不會留意的。雍景臺的臨時買賣合約中由原業主及馮的簽署，後來物業有業主轉名契約，相信是由馮指示他律師行去準備的，最終物業業主改為馮妻程淑儀。



直至○四年十二月二十一日渣打銀行致函給他律師行，表示批准程淑儀及馮永業二人作物業按揭貸款人士，並獲批六百一十四萬元的按揭貸款。哈永豪強調，提名轉讓契屬「幾普遍」的事。哈亦承認陳於○四年八月及九月購入的羅便臣道翡翠園及寶雲閣物業，都是由他代表陳名下的志俊有限公司處理交易的。



後來他接獲陳的來電表示她有朋友想買樓，要找他代表該物業交易，當時他不知道是誰，只知是陳的朋友，後來才知朋友的名字叫馮永業。



