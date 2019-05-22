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芳園書室再納入活化計劃

2019-05-22 列印
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　　發展局○八年起推出「活化歷史建築伙伴計劃」，第六期活化計劃料今年年底推出。據發展局提交的最新文件顯示，當局將兩幢三級歷史建築納入新計劃，包括馬灣的芳園書室及青山公路汀九段的霍米園。

　　古物諮詢委員會於二○一○年把芳園書室評定為三級歷史建築，並納入第一期活化歷史建築計劃，由圓玄學院社會服務部管理，活化後成為旅遊及教育中心暨馬灣水陸居民博物館，於二○一三年三月開始營運，但其後人流一直不多，最後交回政府。發展局曾於前年將芳園書室納入第五期活化計劃，惟最終揀選不到合適的活化建議。

　　霍米園是由印度籍的香港著名商人律敦治於一九三○年建成作私人住宅，二次大戰後被香港政府購下，用作公務員宿舍，一九七三年財政司夏鼎基爵士曾入住。古物諮詢委員會於二○一○年將其評為三級歷史建築。

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