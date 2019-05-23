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【附雪糕安全榜單+DIY食譜】雪糕食用、儲存、選購需知

2019-05-23 列印
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　　天氣愈來愈熱，不少人都愛吃雪糕消暑，它更是小朋友的至愛﹗不過，雪糕的營養價值如何？食用時有何需要注意？市面上的雪糕品牌、種類多樣，消費者又應怎樣選擇？詳情http://bit.ly/2QflNDE
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