涉旺角暴動罪 棄保潛逃 ﻿黃台仰李東昇獲德庇護﻿﻿ 警強調不同途徑續追﻿緝

據英美報章報道，旺角暴動案被控暴動、煽惑非法集結等罪名的黃台仰及李東昇，棄保潛逃德國後，獲批難民庇護資格，為涉港人的首宗個案。黃台仰接受外國報章訪問時稱，關注港府修訂《逃犯條例》，擔心修訂後會被遣送中國內地，故他選擇永久流亡。警方則表示，會循不同途徑追查在逃疑犯的下落並緝捕歸案。



《紐約時報》分別引述了德國聯邦移民及難民署和黃台仰的回覆，證實黃台仰及李東昇去年五月獲德國給予難民庇護。《紐約時報》指出，事件或是香港回歸後首宗港人獲外國難民庇護。該報道認為，顯示港人的自由已因北京政府的箝制而受到侵蝕。



英國《金融時報》亦訪問了黃台仰，他聲稱關注港府修訂《逃犯條例》，擔心修訂後，他會被遣送中國內地，故要永久流亡。黃台仰稱，德國政府未有說明批出庇護的理據，但他尋求庇護時曾表明自己在香港面臨政治檢控，選擇流亡德國是基於德國對華立場較為強硬。



稱對《逃犯例》修訂感憂慮



黃表示，個人離開香港，付出沉重代價，曾因掛念家人而在異鄉街頭落淚。他之後會在德國國會一個關於六四事件三十周年的研討會上發言，九月會重返校園學習政治與哲學。



原為香港政治組織本地民主前線召集人的黃台仰、成員李東昇，涉及二○一六年旺角暴動案被控暴動及煽惑他人非法集結罪。兩人二○一七年保釋期間獲法庭批准離港出席活動後，棄保潛逃。



﻿難民身份選擇永久流亡﻿



律政司長司司長鄭若驊昨天被記者問及事件會否影響香港的法治，她表示，不會就報章的任何個別看法作出評論。保安局表示，德港之間簽有移交會循不同途徑追查在逃疑犯協議，共涉及四十六個類別罪行。不過協議不包括暴動及棄保潛逃。警方則表示，會循不同途徑追查在逃疑犯的下落並緝捕歸案。



