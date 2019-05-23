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﻿美股中段跌75點

2019-05-23 列印
　　美國周三股市下挫，杜指中段報二五八○一點，跌七十五點；納指則報七七五九點，跌二十六點。滙控美國預託證券價格見六十五點四七港元，升零點一七港元；騰訊則見三百三十六點六八港元，跌二點三二港元。紐約期金報每盎司一千二百七十六美元，升二點八美元；紐約期油則報每桶六十一點三七美元，跌一點七六美元。
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