廣東為創業港青提供交通津貼

廣東省日前公佈加強港澳青年創新創業基地建設實施方案，支持深港口岸及珠澳口岸設置快速接駁創新創業基地的交通，往返粵港及粵澳的港澳創業青年，如果公共交通開支超出規定水平，會有補貼。通知同時建議研究與港澳通訊營辦商合作，發行專用卡，實現三地通訊費用「同城化」；引進港澳的教育、醫療和社區服務機構，建設綜合社區。



通知提出，支持符合條件的港澳青年租住人才住房及入住人才驛站，有條件的地區會為青年提供租房補貼；探索多種方式支持具備能力及符合條件的港澳青年購買商品住房；如符合條件，將入駐創新創業基地中的港澳青年可納入當地公租房保障範疇。



通知提出，在CEPA框架下，探索放寬部份領域港澳企業投資准入門檻，建立港澳青年綜合服務平台，探索引入人臉識別等技術實行網上認證，打造便捷高效服務。



