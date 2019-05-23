質疑偏袒三子羅嘉瑞 不聽從指示 控滙豐信託羅老太敗訴

鷹君集團已故創辦人羅鷹石的遺孀羅杜莉君（下稱羅老太）於一六年入稟高等法院控告滙豐國際信託案惹起家族爭產風波，羅老太質疑管理「羅氏家族信託」的滙豐信託偏袒其三子羅嘉瑞，又多次不按其指示增持鷹君股份，以至不斷購入鷹君股份的羅嘉瑞威脅家族信託身為鷹君最大股東的地位。法官陳嘉信昨於高等法院頒下書面判決，駁回羅老太要求撤換信託公司及要求滙豐信託交代帳目或賠償的兩項申請，亦下令羅老太需於二十一天內向滙豐信託支付訟費。



法官指法庭不需考慮羅嘉瑞與其他家庭成員的糾紛，而羅嘉瑞根本沒有足夠的鷹君股份去把其兄弟姊妹「踢出」董事會，亦指根據證據顯示羅嘉瑞並沒有對羅氏信託或羅家構成威脅，故認為羅老太的想法虛無縹緲。羅老太在判決後透過公關向傳媒指其律師團隊正在研究會否提出上訴，更指「我好好，大家不用擔心，我身邊還有支持和尊敬我的兒女」。



不按指示增持鷹君股份



屬羅老太陣營的羅啟瑞暫時則沒有回應，如有新消息再通知傳媒。被母親指欲增購鷹君股份超越其家族信託的羅嘉瑞則表示：「尊重法庭裁決，希望事件告一段落，母親能盡快回家團聚，一家人和諧融洽」。



陳嘉信法官裁定羅老太指控滙豐信託多次不按其指示增持鷹君股份在法律上並不能成立，而根據信託契約條款中明確地指出滙豐信託擁有絕對的酌情權並不受任何限制，而羅老太多次致函滙豐信託要求滙豐信託執行其要求一事根本是不可能的嘗試。



羅老太又指控滙豐信託對於羅氏家族信託在維持鷹君控股權一方面有嚴重疏忽並故意違反職守，但法官認為羅老太無法證實家族信託在鷹君擁有任何控股權，亦無法證明羅嘉瑞的一舉一動威脅着家族信託在鷹君的地位，而滙豐信託亦曾屢次明確地向羅老太表示，滙豐信託是因考慮到集中性風險才拒絕繼續購入鷹君的股份，法官亦同意滙豐信託有合理原因不增持鷹君股份。



