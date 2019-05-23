皇崗口岸擬實施「兩地一檢」

蓮塘/香園圍口岸預料於今年內開通，成為深港之間第七個陸路口岸，有消息指深圳計劃重新規劃各口岸，其中擬在二〇二一年將皇崗口岸貨車出入境功能取消，只用作旅客出入境，並擬實施「兩地一檢」，即「合作查驗、一次放行」模式。



運輸及房屋局局長陳帆昨表示，特區政府有代表出席深圳相關的研討會，會與深圳方面保持緊密聯絡，亦會考慮香港的法制及實際操作安排，適時公佈詳情。



被問到甚麼是「兩地一檢」，陳帆說有關政策是由深圳方面提出，由深圳方面解釋會更合適，現時不適宜作太多猜測。







