襲擊廣華女護士案 單程證婦認罪候判

持單程證來港的四十一歲女侍應辜建芬今年一月二十九日因其十歲兒子耳痛，帶兒子到廣華醫院急症室求診，因等候甚久未獲治理，要當值女護士讓兒子優先治療，一怒下用袋襲擊女護士頭部及頸部，女侍應昨在九龍城裁判法院承認普通襲擊罪。主任裁判官吳蕙芳斥責被告，「去救人嘅地方添煩添亂，法庭絕不容許及絕不會放過，呢個信息要傳出去。」乃將案件押後至下月十一日以候被告的社會服務令報告始判刑。



辯方求情指案發當日被告見兒子持續痛楚，情緒激動下與急症室醫護人員「有一啲火花」，吳官聞言即問：「咩話！」代表律師更正稱「有一啲爭拗」，續指被告明白犯案為孩子立下壞榜樣，願向醫護人員致歉。可是吳官迅即回應「唔會」，並指「任何人毆打醫護人員，法庭絕不容許亦絕不會放過。」



