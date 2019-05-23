港大研VBT手術矯正脊柱側彎

政府開庫派錢，派得「論盡」，即使未變成壞事，當中的教訓，好應記取。去年《財政預算案》鑑於財政盈餘理想，加上政黨要求派錢，財政司司長陳茂波推出關愛共享計劃，向合資格市民每人派發四千元，怎知是一場噩夢的開始，招來不少批評，而執行計劃的職家庭津貼辦事處處理近一年半，直至最近才開始派發！ 由於關愛共享計劃設審批資格，涉及收入、資產、交稅情況等等，市民問題多多，當局起初的解說未盡人意，一度莫衷一是。其後開始接受申請表，不少市民心急，首日表格被搶空，有人拿不到，怨聲四起。及後又鬧出須提交住址證明等，被批評手續繁複，當局又要修改放寬。最後到截止日收表，部份市民投訴收不到申請確認通知，擔心...

2019-05-23