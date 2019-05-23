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港大研VBT手術矯正脊柱側彎

2019-05-23 列印
　　全港十至十八歲的少年中，有百分之三點五受到脊柱側彎影響，脊柱呈C形或S形，影響身心健康，傳統治療方式包括使用外部支架或侵入性融合手術，前者需要時間長，後者則易留下較大手術創口。港大醫學院矯形及創傷外科團隊，最近通過微創手術VBT（Vertebral Body Tethering），成功為一名九歲男童完成矯正手術，屬大中華區首例，男童脊柱側彎達四十度。

毋須使用外部支架

　　港大醫學院矯形及創傷外科系主任張文智表示，比起支架或傳統手術，VBT手術毋須要使用外部支架或侵入性融合手術，有助兒童更快康復，不會留下大面積手術傷口，並且保持脊柱的活動功能。

　　張文智又表示，該手術適用於中度脊柱側彎影響及正在發育的兒童，最佳年齡介乎十一至十三歲、脊柱側彎四十至六十度患者較適合。

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