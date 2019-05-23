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鍾翰林涉刑毀國旗被捕

2019-05-23 列印
■學生動源召集人鍾翰林，涉嫌刑毀國旗被拘捕。資料圖片
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　　學生動源召集人鍾翰林（見圖）被警方拘捕。警方表示，上周二早上約十時，兩名手持國旗男女，在立法會示威區，遭人襲擊受輕傷，並被人搶走國旗及將國旗桿扭彎及撕下國旗，案件列普通襲擊及刑毀，交中區重案組調查。

　　探員調查後，昨早上約八時，掩至元朗一單位拘捕一名十八歲姓鍾男子，他涉嫌與該上述刑毀國旗案有關被捕。消息稱，被捕男子為學生動源召集人鍾翰林。學生動源事後在社交網指鍾翰林在元朗住所被警方拘捕。

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