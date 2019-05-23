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客貨車起火 司機險燒死

2019-05-23 列印
■客貨車焚燒及一度傳出爆炸聲，司機幸及時逃生。
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　　八鄉發生行駛中客貨車突然起火及撞車，司機險被燒死。一輛客貨車駛至水尾村時，點煙器疑短路起火，司機受驚下，客貨車失控衝落兩米深水坑全車着火並傳出爆炸聲，幸司機及時逃出，僅受輕傷。

　　昨晚十時許，一輛客貨車沿水頭路駛至水尾村對開時，車廂的點煙器突然冒煙起火，四十六歲姓黃司機見狀疑受驚，客貨車失控衝落路旁約兩米深斜坡下水坑，並火勢迅速蔓延，前額及胸部輕傷司機險活活燒死，幸他及時逃出車外呼救；客貨車隨陷於火海及一度發生爆炸。

　　消防接報到場迅速撲滅火警，救護員為傷者替黃包紮後送院治理後無大礙。

　　消防調查後，相信客貨車點煙器短路起火，事件並無可疑。警方調查後列作交通意外有人受傷處理。

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