﻿青年當抽獎 料超購60倍 瘋搶五九折居屋 「幾細無所謂」

新一期居屋六個屋苑以五九折發售，昨天起接受申請，並首次可以網上遞表，不少心急的市民昨早八點前往樂富房委會客戶服務中心，排隊索取申請表。行列中不乏九十後，他歎道：「公屋無資格，私樓買唔起，居屋五九折相當吸引。」由於反應熱烈，有公屋團體預料會超額認講四十倍，更有房委會委員估超額六十倍。



今期居屋包括將軍澳雍明苑、何文田冠德苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，六個屋苑共四千八百七十一伙單位，售價介乎一百五十六萬元至五百二十九萬元。五月三十日開始接受申請，六月十二日截止，八月攪珠，十一月揀樓。房委會首次接受網上申請。



香港樓價屢創新高，新居屋定價為五九折，低於上一期居屋的五二折，但仍然吸引。現年二十多歲的黎先生與父母同住，打算以白表單身申請，他指私樓太貴，無法承擔，即使父母給首期也供不起，希望買一間個人可承擔的居屋，準備以買六合彩的心態博一博，目標是購買雍明苑二百萬元內的一人單位。他嘗試獨力負擔，估計日後需以七成工資供樓，坦言：「單位幾細無所謂，最緊要有。」



已退休的黃女士與幼子一起用白表申請，由幼子供；曾抽居屋五次均不中，黃女士希望房署設機制讓多次落空的人提高中籤率，她慨歎：「如今公屋我哋正式香港人無份住，私樓買唔起，唯有抽居屋，四十幾年前買樓好容易，早年賣咗物業幫大仔畀上車首期，o依家買唔番，所以抽居屋碰運氣。」



公屋聯會總幹事招國偉預計申請反應好，保守估計會有超過二十萬宗申請，料超額約四十倍。而房委會委員尹兆堅更預計會超額六十倍。



何文田「樓王」有維港全景



今期居屋「樓王」為何文田常樂街冠德苑，高層可遠望維港全景，與入場費逾千萬元的豪宅皓畋位於同一條街，最大單位五百六十八方呎，售五百二十九萬元，呎價九千三百一十三元，或有機會成為復售居屋以來呎價最貴單位，可即買即住。



售價最平的馬鞍山錦暉苑，最細單位為二百七十六方呎，入場費僅一百五十六萬，綠表最多做九成半按揭，首期只需七萬八，白表可做九成按揭，十五萬六千即可做業主。亦有很多人歡喜將軍澳至善街的雍明苑，貪其享無敵大海景，鄰近將軍澳海濱長廊，十分鐘步程往來將軍澳港鐵站。