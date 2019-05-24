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官准楊福娥代理人處理訴訟

2019-05-24 列印
　　已故南豐集團創辦人、「棉紗大王」陳廷驊的前妻楊福娥九年前入稟高等法院，向幼女陳慧慧追討亡夫遺產中物業資產的估值差額，三年前獲判勝訴。陳慧慧準備上訴時發現有證據顯示，楊早在原審前已將其獲分配約一百五十億元的先夫遺產送予長女陳慧芳，質疑楊無資格興訟。

　　高院法官將於今年十一月聽取雙方就上述爭議的陳辭。楊福娥申請繼續由代理人處理訴訟，遭陳慧慧反對。法官昨頒布裁決批准申請，又坦言陳慧慧雖激烈反對，卻無提出任何有理據的反對理由。

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