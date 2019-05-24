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﻿美股中段跌370點

2019-05-24 列印
　　美國周四股市開市下挫，杜指中段報二五四○六點，跌三百七十點；納指則報二六○八點，跌一百四十二點。滙控美國預託證券價格見六十五點五六港元，升零點三一港元；騰訊則見三百二十五點七四港元，跌零點二六港元。紐約期金報每盎司一千二百八十五點二美元，升十一美元；紐約期油則報每桶五十八點○一美元，跌三點四一美元。
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