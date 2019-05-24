﻿大劉覆核案﻿﻿聘御用大狀獲批﻿

商人劉鑾雄挑戰《逃犯條例》修訂具有追溯力的司法覆核小勝一仗。覆核許可申請原排期於下月二十一日處理，但他申請由英國御用大律師彭力克（David Philip Pannick），代表處理覆核申請聆訊，遭律政司及大律師公會反對。高院昨日聽取三方陳詞後，終批准劉的申請。



代表劉鑾雄的資深大律師麥高義庭上表示，彭力克是資深憲法專家，過往多次就涉及憲制的案件代表香港律政司出庭，而本案涉及憲制權利和一國兩制，亦關乎重大公眾利益，加上政府決定將修訂案提交立法會大會直接審議，相信本案有可能成為修例事件的唯一一宗司法覆核。



麥高義說，彭力克並非取代任何一個代表劉鑾雄的本地律師，只是提供協助。但大律師公會代表反駁說，劉鑾雄的本地代表律師團富有經驗，彭力克是否有需要在處理司法覆核申請的階段便加入。高院首席法官潘兆初聽畢陳詞，批准劉鑾雄的申請，並會在稍後提交書面理據。



劉鑾雄一四年被澳門政府控告賄賂前運輸工務司司長歐文龍，在決席聆訊下被裁定罪成及判監五年三個月，劉至今並無到澳門服刑。



胡漢清提《逃犯例》建議



另一方面，《基本法》研究中心主任胡漢清昨早與保安局局長李家超會面，就《逃犯條例》修訂提出七項建議，包括將個案移交的刑期門檻由三年提升至五年、引渡要求須由當地最高司法或檢察機關提出等。他形容李家超有誠意聆聽和重視其意見。



胡表示，曾與《基本法》委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅就上述建議商討，對方支持這些建議。不過，他不同意陳弘毅關於「港人港審值得考慮」的說法，形容域外司法管轄權是「鴉片戰爭年代的事」，該建議等同廢除其他地區的司法制度。



